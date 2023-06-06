Підрив Каховської ГЕС росіянами - найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що підрив Каховської ГЕС росіянами був запланованим.

Про це глава держави заявив під час звернення до учасників саміту "Бухарестської дев’ятки", передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, уже понад рік Росія контролює і цю дамбу, і всю Каховську гідроелектростанцію. І підірвати її якось ззовні, обстрілами фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами. І підірвана ними. І це ще раз демонструє, із яким цинізмом Росія ставиться до людей, чию землю захопила, та що насправді Росія несе Європі та світу.

Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років. І це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії – поразка, яку ми все одно забезпечимо, – буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та всього світу", - наголосив він.

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За словами Зеленського, підрив був свідомим та підготовленим російськими окупантами.

"Вони точно знали, що вони роблять. Уявіть собі: об’єм водосховища, яке тримала ця дамба, – одне з найбільших водосховищ України. З ночі триває затоплення районів півдня нашої країни. Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч – досі там. 80 міст і сіл під водою. І вже почалась евакуація. І це лише первинні наслідки. На жаль, трагедія значно ширша.

Каховське водосховище було джерелом питної води для мільйонів людей. Тепер замість водогону – лише підвіз води. Уявіть: для міст, у яких живуть десятки й сотні тисяч людей. Каховське водосховище було джерелом води й для фермерства, для аграрного виробництва. Колосальні площі тепер без зрошування. І зараз навіть важко визначити, якими будуть наслідки для навколишнього природного середовища… Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. І це – справжній екоцид!" - додав він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею "екоцид".

Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.

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