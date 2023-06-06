Командир групи аеророзвідки Мадяр оголосив мега-збір на 20 000 дронів-камікадзе: "Можуть зупинити будь-який наступ ворога"

Відомий аеророзвідник з позивним Мадяр, командир групи "Птахи Мадяра", оголосив безпрецедентний збір на 20 000 дронів-камікадзе та 200 крил-ретрансляторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, "Мадяр" заявив, що мета збору - 350 млн грн.

"Дрони-камікадзе –дієвий інструмент доправлення "цукерок" до "хробаків". Єдина проблема, що потребує вирішення, - це їхня кількість. Вже час перейти на промислові партії, і ми зробимо це разом! Тому я оголошую безпрецедентний мегазбір на народні дрони. 20 тисяч народних дронів та 200 крил-ретрансляторів буде поставлено для забезпечення 100 підрозділів ЗСУ. Нам надо зібрати з вами 350 мільйонів гривень. Цифра безпрецедентна. Але це еквівалент вартості трьох танків. І ніякий не еквівалент вартості життів цивільного населення, що сьогодні щоденно потерпає від ворожих авіа- і ракетних ударів, і бійців на передовій", - повідомив "Мадяр".

За його словами, кожен з дронів-камікадзе несе 1 кілограм вибухівки. А крило-ретранслятор значно покращує технічні характеристики дронів і дозволяє доставляти такі кілограмові "цукерки" для ворогів втричі далі, ніж це роблять звичайні дрони.

"Дрони-камікадзе в достатній кількості можуть за лічені хвилини зупинити практично будь-який наступ та будь-які штурмові дії противника. Техніку, живу силу. А збільшення дальності використання дронів дозволяє знищувати навіть артилерію ворога, що стоїть значно далі лінії фронту", - зазначив "Мадяр".

Командир аеророзвідників повідомив також, що дрони виробляються в одній з країн, що є "сировинно безпечною", тобто незалежною від поставок запчастин з Китаю. Вартість одного безпілотника - 400 доларів при належній якості.

Перша партія, кілька тисяч дронів, вже вийшла з виробництва і буде відправлена в Україну відразу по завершенню збору.

"Мадяр" пропонує всім великим фондам і волонтерським спільнотам доєднатися до забезпечення наших бійців дронами-камікадзе.

"Ми дамо можливість всім великим фондам і волонтерським спільнотам доєднатися і робити це через той самий канал замовлення", - наголосив "Мадяр".

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