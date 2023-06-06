Львівська ОВА видала сотні дозволів на виїзд "волонтерам", пов’язаним із адвокатом Шевчуком, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Львівська обласна військова організація (ЛОВА) видала сотням "волонтерів", пов’язаним із адвокатом Олексієм Шевчуком, дозволи на виїзд з України за системою "Шлях". Частина "волонтерів" втекли з країни.

Про це йдеться в розслідуванні видання "Наші гроші. Львів", повідомляє Цензор.НЕТ.

Редакція отримала доступ до до масиву даних із наказами ЛОВА про внесення до системи "Шлях". Мова йде про майже 1800 організацій, на прохання яких через систему "Шлях" було видано понад 32 тис. дозволів на виїзд.

Журналісти сформували список лідерів серед заявників, за чиїми зверненнями до "Шляху" вносили сотні імен. При чому частину з них внесли до системи від організацій, про які нічого невідомо.

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"Більшість з них так чи інакше пов’язані власне з Олексієм Шевчуком та адвокатським об’єднанням Barristers, екс-партнером якого він є. Дію адвокатського свідоцтва самого Шевчука цьогоріч призупинили за порушення правил адвокатської етики", - йдеться в публікації.

Очолив список "найуспішніших" заявників до Львівської ОВА благодійний фонд "Чистий Київ" (385 людей), який називають одним із головних партнерів ЛОВА з питань гуманітарного допомоги.

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Ця організація була створена ще в 2020 році, а в кінці березня 2022 з’явилась сторінка у Facebook, але там досі лише кілька дописів, датованих 26 березня 2022 року.

Тим не менше, в описі своєї діяльності "Чистий Київ" заявляє, що відвантажив понад 1500 тонн гуманітарної допомоги. Згадки про допомогу від фонду ми також знайшли на сайтах органів місцевого самоврядування, але їх відверто мало. Так само "Чистий Київ" згадували кілька інших фондів, але контактів хоч когось з цієї організації надати не змогли.

Опитані нами волонтери повідомили, що через "Чистий Київ" відвантажували гуманітарну допомогу з гуманітарних складів ЛОВА.

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Загалом для "Чистого Києва" Львівська ОВА надала дозволи на виїзд майже 400 чоловіків, в тому числі і дуже сумнівних як для волонтерів.

Наприклад, у травні 2022 року завдяки такому дозволу виїхав і, звичайно ж, не повернувся чотири рази судимий мешканець Старосамбірського району Іван Мочульський, оголошений тепер у розшук.

Скористався дозволом від ЛОДА і сам керівник та засновник фонду "Чистий Київ" 37-річний Максим Ткачик, який виїхав з України ще у серпні минулого року.

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Про роботу на склад ЛОВА розповів і Ігор Фесан, керівник і засновник "Благодійного фонду Степана Бандери" (295 дозволів), який тепер перебуває у стані припинення. Його фонд разом із іншими перевозив гуманітарну допомогу на запит ЛОВА на спільний склад, яким керував Шевчук та радник голови ЛОВА Максима Козицького.

Фесан стверджує, що він особисто як керівник фонду жодних звернень до ЛОВА не писав і не підписував, бо "цим займались централізовано". То хто ж це робив? На подальші запитання він відповідати відмовився.

Однією із найбільш активних організацій, яка користувалась "Шляхом" від ЛОВА, є створена 9 місяців тому благодійна організація "Наші добрі справи" (270 осіб отримали дозвіл на виїзд). Фонд зареєстрований у Львові за адресою вул. Липинського, 29, кв. 8, але такого будинку і квартири нема у реєстрі нерухомості. За цією адресою розташований ЖК "Авалон Тайм".

"Наші добрі справи" зареєстровані на Євгена Корчинського з селища Іванків на Київщині, але такої людини не існує.

За вказаною адресою у Іванкові прописаний 31-річний Євген Корчемний.

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Від "Наших добрих справ" виїхали і не повернулись у встановлений час кілька десятків людей.

Самого Корчемного у систему "Шлях" внесли не від його організації, а від ГО "Небайдужі громадяни", співзасновником якої, згідно з YouControl, є Шевчук.

Журналістам не вдалося знайти інформації про гуманітарну діяльність "Небайдужих громадян", але від них виїжджали і як водії-далекобійники (вони розповіли, що возили вантажі, але не тільки гуманітарні), так і втікачі.

Листи від "Небайдужих громадян" підписувала "Лесняк Д". Ймовірно, мова йде Лесняк Дарію-Анастасію, яку називають молодшою юристкою Barristers. Її телефон, наданий в ЛОВА, виявився недійсним.

Ще одним великим користувачем львівського сегменту системи "Шлях" є київська ГО "Громадська екологічна ініціатива", але актуальних засновників та телефонів організації теж знайти не вдалось.

На сторінці у Facebook нема нічого про гуманітарку, за вказаним телефоном не відповідають, а сайт наповнений інформацією про казино.

У двадцятку лідерів потрапив і київський фонд "Байрактар" (220 осіб), заснований влітку минулого року 19-річним Денисом Синявським, який зараз є підозрюваним у кримінальному розслідуванні щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон.

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Інша організація - "Український джавелін" отримала від ЛОВА понад 130 дозволів. Цю організацію зареєстрував у вересні 2022 року 32-річний киянин Клим Хоменко, але уже з січня цього року "Український джавелін" перебуває в "стані припинення діяльності".

У додатку Getcontact телефон Клименка відмічений також як контакт помічника Шевчука. Раніше, у 2021 році, Шевчук опублікував відео на якому Хоменко протитрований як "представник команди адвоката Олексія Шевчука".

Фонд "Слава нації України!" створений 7 місяців тому Дмитром Півнем - колишнім помічником Шевчука і ще одним адвокатом Barristers. Півень також є співзасновником ГО "Служба порятунку тварин" - це одна із засновниць "Української гільдії активістів". Для "Слава нації України!" кількість погоджень для "Шляху" від ЛОДА була меншою 90.

Ще одна маловідома організація - це фонд "Українські котики", заснований сім місяців тому 31-річним Богданом Забарою, адвокатом Barristers і помічником Шевчука. Забара також є співзасновником ГО "Судовий репортер" разом Півнем, засновником фонду "Слава нації України!". Забара відмовився надати будь-яку інформацію про діяльність фонду, оскільки вважає її конфіденційною.

Ще однією сумнівною організацією є фонду "Код-Паляниця", створений у вересні минулого року 26-річним Олександром Заїкою з Луганської області і який припинив свою діяльність у лютому. Від цього фонду ЛОВА внесла у систему "Шлях" понад 100 чоловіків. У реєстрі нема навіть телефону організації.

Львівська обласна військова адміністрація та адвокат Олексій Шевчук відмовилися спілкуватися журналістами. На офіційний запит у ЛОВА відповіли, що "в обласній військовій адміністрації відсутня будь-яка інформація про гуманітарну діяльність організацій в період з 24.02.2022 до 20.05.2023, про які йдеться у Вашому запиті".