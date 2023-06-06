Україна і Чехія спільно ремонтуватимуть Т-64

Український державний концерн "Укроборонпром" і чеське збройове підприємство VOP CZ домовились про спільний ремонт танків Т-64 на заводі в місті Новий Їчин. Він почнеться незабаром.

Про це повідомило міністерство оборони Чехії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Контракт на ремонт та модернізацію танків Т-64 української армії було укладено на основі меморандуму між VOP CZ та "Укроборонпромом" від лютого цього року.

Точна кількість техніки, яка зазнає капітального ремонту в Чехії протягом найближчих місяців, не може бути вказана з міркувань безпеки, адже танки відправляться безпосередньо на поле бою, кажуть у чеському Міноборони.

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Ремонт триватиме до кінця 2023 року, уточнюється в повідомленні. Т-64, які вирушать на фронт в Україні, простояли на зберіганні десятки років та потребують повного демонтажу, заміни багатьох запчастин та повного відновлення боєздатності.

Цей проєкт є одним із перших конкретних результатів співпраці після створення так званого оборонного кластеру, покликаного підтримати створення нових чесько-українських спільних підприємств для збільшення виробництва військової техніки для потреб ЗСУ.

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