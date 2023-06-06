ООН не засуджує підрив Каховської ГЕС через вплив РФ, - голова зовнішньополітичного комітету ВР Мережко

ООН не засудила підрив Росією Каховської ГЕС через російський вплив, хоч і має відповідну Конвенцію про заборону військового впливу на природу.

Про це розповів голова комітету ВР з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Він нагадав, що ООН за своїми принципами повинна засуджувати будь-який вплив на навколишнє середовище й життя мирних людей. Вона навіть має відповідну Конвенція про заборону військового впливу на природу.

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"Цю Конвенцію у свій час було ініційовано СРСР. Її сторонами є і Україна, і Росія. Згідно з цією конвенцією, Україна може звернутися до Ради Безпеки ООН. Питання в тому, що Росія може заблокувати в Раді Безпеки ООН будь-яку резолюцію. Тому, на мою думку, треба одночасно порушувати питання про те, що Росія не має жодних правових підстав для перебування в ООН. Підрив Каховської ГЕС - це також воєнний злочин. Порушення Женевської конвенції 1949 року та додаткового протоколу до неї. Цей злочин входить до юрисдикції МКС", - розповів Мережко.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.