Північно-Кримський канал може міліти через підрив Каховської ГЕС, - зрадник Аксьонов
Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Загрози підтоплення у Криму немає. Проте є ризик, що Північно-Кримський канал мілітиме", - зазначив Аксьонов.
Він твердить, що зараз у каналі міститься близько 40 млн кубометрів води. Також, за його словами, на 80% заповнені водосховища.
"Питної води більш ніж достатньо. Проводяться роботи з мінімізації втрат води у каналі", - пише Аксьонов.
Зрадник також додав, що найближчими днями буде зрозуміла "динаміка та можливі ризики".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.