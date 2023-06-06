Північно-Кримський канал може міліти через підрив Каховської ГЕС, - зрадник Аксьонов

Голова окупаційної "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов попереджає, що через підрив Каховської ГЕС може знизитися рівень води у Північно-Кримському каналі.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Загрози підтоплення у Криму немає. Проте є ризик, що Північно-Кримський канал мілітиме", - зазначив Аксьонов.

Він твердить, що зараз у каналі міститься близько 40 млн кубометрів води. Також, за його словами, на 80% заповнені водосховища.

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"Питної води більш ніж достатньо. Проводяться роботи з мінімізації втрат води у каналі", - пише Аксьонов.

Зрадник також додав, що найближчими днями буде зрозуміла "динаміка та можливі ризики".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.