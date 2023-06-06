На Херсонщині підтоплено 24 населені пункти. Вода прибуватиме ще добу, - Клименко
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.
Він повідомив, що служби МВС вже евакуювали понад тисячу осіб з 24 підтоплених населених пунктів.
Евакуація триває. В Херсоні розгорнули 5 пунктів тимчасового перебування перед евакуацією до інших населених пунктів.
Клименко закликав громадян бути обережними, адже вода підіймає вибухонебезпечні речовини, і вони можуть здетонувати.
"Російські окупанти навіть після сьогоднішнього терористичного акту продовжують обстрілювати територію, де проводяться евакуаційні заходи. І такі обстріли продовжуються й на цю мить", - додав Клименко.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.