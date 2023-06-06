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На Херсонщині підтоплено 24 населені пункти. Вода прибуватиме ще добу, - Клименко

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клименко
Через підрив Каховської ГЕС в Херсонській області підтоплено 24 населені пункти. При цьому вода буде прибувати ще протягом доби.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

Він повідомив, що служби МВС вже евакуювали понад тисячу осіб з 24 підтоплених населених пунктів.

Евакуація триває. В Херсоні розгорнули 5 пунктів тимчасового перебування перед евакуацією до інших населених пунктів.

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Клименко закликав громадян бути обережними, адже вода підіймає вибухонебезпечні речовини, і вони можуть здетонувати.

"Російські окупанти навіть після сьогоднішнього терористичного акту продовжують обстрілювати територію, де проводяться евакуаційні заходи. І такі обстріли продовжуються й на цю мить", - додав Клименко.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром 25de645e
    виглядає так, що плани почнуть складати після підриву
  • Castor Boris
    учитывая что она была заминирована ещё с осени прошлого года, то это был только вопрос времени. Хочется верить что у военных были планы на такие события. До остальных дамб им уже не дотянуться, но вот план на случай подрыва ЗАЕС также должен быть. Вроде это как последние сооружение стратегического уровня под их окупацией.
  • Павел bc858fc0
    Та та та, все по плану і план такий був. невдахи, профукали все і вся. Чи може це план такий був профукати
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