Польща зробить усе можливе, щоб Росія понесла міжнародну відповідальність за підрив Каховської ГЕС, - МЗС Польщі

Польща зробить усе можливе, щоб Росія понесла міжнародну відповідальність за підрив Каховської ГЕС, а винні в цьому злочинному акті були покарані.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ рішуче засуджує черговий безпрецедентний акт російського варварства на окупованих територіях України - підрив дамби на річці Дніпро в районі Нової Каховки, що є грубим порушенням базових норм гуманітарного права, екологічного права та має ознаки воєнного злочину", - завляє МЗС.

Наголошується, що цей акт створює пряму загрозу життю цивільного населення, функціонуванню Запорізької атомної електростанції та несе в собі перспективу екологічної катастрофи з безпрецедентними наслідками регіонального масштабу, що вплине на всю Європу.

"Польща зробить усе можливе, щоб Росія понесла міжнародну відповідальність, а винні в цьому злочинному акті були покарані, і вимагатиме цього в рамках відповідних міжнародних інституційних і правових механізмів, включно з гуманітарним та екологічним характером", - запевнили в МЗС.

Також читайте: Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 23 см, - мер Сєнкевич

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею "екоцид".

Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.