Через підрив ГЕС в окупованій Новій Каховці затопило зоопарк, загинули майже всі тварини. ВIДЕО

У тимчасово окупованій Новій Каховці внаслідок підриву ГЕС та затоплення загинули усі тварини в зоопарку "Казкова діброва".

Про це у Facebook повідомляє UAnimals, передає Цензор.НЕТ.

"Ми поспілкувалися з керівництвом зоопарку "Казкова діброва", що в окупованій Новій Каховці. нам підтвердили, що зоопарк повністю затоплено і врятуватися могли лише лебеді та качки.

Людина, з якою ми говорили (не називаємо ім'я з міркувань безпеки), сказала: "Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує", - йдеться в повідомленні.

До трагедії у "Казковій Діброві" проживали мавпи, єноти, віслюк, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи та багато інших видів.

Також у мережу потрапили кадри з лебедями

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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