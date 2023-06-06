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У тендерах на закупівлі харчів для Міноборони беруть участь ФОПи, один із них виграв три мільярдні тендери, - Ніколов

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міноборони
У тендерах на закупівлі харчів для Міноборони беруть участі ФОПи, зокрема один із них виграв 3 тендери по 1 млрд грн.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Серед сьогоднішніх тендерів Міноборони по харчам був і такий ціною в 1 мільярд. Тут половина учасників виявились ФОПами. Якось не так я собі уявляв масштаби діяльності фопів. Думав це для малого бізнесу. А мільярд за півроку - це якось не малий бізнес у моєму розумінні", - зазначив він.

За словам Ніколова, ФОП "Кукуза Юлія Юріївна" виграла три мільярдних тендери. Ще на 1 млрд виграла тендер ФОП "Латуха Яна Олексіївна".

У тендерах на закупівлі харчів для Міноборони беруть участь ФОПи, один із них виграв три мільярдні тендери, - Ніколов 01

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • алекс флеш
    Все правильно, а при превышении лимита обязан перейти на общую систему, а лимит как минимум в 100 раз будет приввшен, и чинуши от мин.обороны это знают и все равно подписывают контракты. Вывод только один- и он не утешительный, фонарный столб, по другому это не остановить.
  • Евгений Дюков 567db7e6
    Капець, а я у лікарі вивчився, а треба було ФОП відкрити.... (
  • Никола Питерский d7e76dde
    А **** там делать? Перенести бумажки, откашлять кеш нужным людям
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