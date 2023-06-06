У тендерах на закупівлі харчів для Міноборони беруть участь ФОПи, один із них виграв три мільярдні тендери, - Ніколов
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У тендерах на закупівлі харчів для Міноборони беруть участі ФОПи, зокрема один із них виграв 3 тендери по 1 млрд грн.
Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.
"Серед сьогоднішніх тендерів Міноборони по харчам був і такий ціною в 1 мільярд. Тут половина учасників виявились ФОПами. Якось не так я собі уявляв масштаби діяльності фопів. Думав це для малого бізнесу. А мільярд за півроку - це якось не малий бізнес у моєму розумінні", - зазначив він.
За словам Ніколова, ФОП "Кукуза Юлія Юріївна" виграла три мільярдних тендери. Ще на 1 млрд виграла тендер ФОП "Латуха Яна Олексіївна".