Пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня, - Укргідроенерго

Пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє "Укргідроенерго" з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Сироту.

"Далі відбудеться стабілізація рівня води. Через 4-5 днів вода начне спадати", – заявив глава "Укргідроенерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни підірвали Каховську ГЕС, щоб призупинити процес деокупації та відволікти увагу від подій на Бєлгородщині, - Міноборони

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.