Новини

Україна у твіттері "привітала" ООН з днем російської мови

20 05855
оон
Офіційний акаунт України у Twitter "привітав" Організацію об’єднаних націй з днем російської мови. Організація досі не спромоглася відреагувати на підрив російськими військами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис на офіційному акаунті України у твіттері. 

Зранку, 6 червня, коли вже з'явилися повідомлення про підрив Каховської ГЕС, ООН опублікувала твіт про те, що сьогодні відзначається день російської мови.

Україна у твіттері привітала ООН з днем російської мови 01

Офіційна сторінка України привітала ООН з днем російської мови, додавши до публікації фотографію підтопленої зали Генасамблеї ООН. 

Україна у твіттері привітала ООН з днем російської мови 02

Пізніше ООН опублікувала твіт, у якому підрив Каховської дамби названо "руйнуванням" та жодним чином не згадано російську агресію. 

Україна у твіттері привітала ООН з днем російської мови 03

Також читайте: ООН не засуджує підрив Каховської ГЕС через вплив РФ, - голова зовнішньополітичного комітету ВР Мережко

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль заявив, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Garinich
    Так если они начнут назывтьа все своими именами, то где ж они тогда "хачеваться будут".
  • Oleksandr Onys
    Чого очікувати від організації, що дає право висловлюватися ********* гітлеру? І мало того, що не робить жодних кроків, щоб його покарати, так ще дає покерувати. Зараз додадуть Білорусь в раду безпеки, і взагалі все буде чудово
  • Юрий Нестеренко 5820abf7
    Не дивно. Весь ОП спілкується російською.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини