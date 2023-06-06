Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для 120 окремої бригади територіальної оборони на Бахмутському напрямку було виготовлено 4 ударних дрони і поставлено комплектуючі для підсилення сигналу (антени, трансмітери, акумулятори додаткові розхідники). Дрони успішно працюють на Донецькому напрямку, зафіксовано влучання і знищення російської бронетехніки та особового складу ворога.
Так, FPV-дроном, який профінансували читачі, вдалось уразити ворожий танк.
Окрім того, профінансований читачами Цензор.НЕТ дрон-камікадзе знищив російську МТЛБ та живу силу ворога.
FPV-дрон також атакував позиції російських військових та скинув гранату від РПГ.
Ми проводимо третій збір на FPV-дрони. Зокрема, 25 дронів уже виготовлено, зарезервовано для нас і, після оплати, відразу будуть відправлені на передову. Паралельно буде виготовлятися нова партія, щоб знищувати ворога безперебійно.
Тож ми просимо вас долучитися до ініціативи і конвертувати свою лють у збільшення кількості мертвих окупантів та знищеної техніки ворога.
Реквізити для донатів:
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ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
Пам'ятаймо, що маленьких донатів не буває, бо кожна гривня збільшує кількість "добрих росіян"!
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