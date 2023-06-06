Новини

Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів. ВIДЕО

5 98126
Протягом двох місяців читачі Цензор.НЕТ зібрали 800 тисяч гривень та профінансували виробництво 34 дронів-камікадзе і важливого додаткового обладнання. Зокрема, окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, яка працює на Вугледарському напрямку, отримала від вас: 30 ударних дронів, 1 щоглу, комплект підсилювальних антен і ретрансляторів, 30 Lipo акумуляторів 6S, 20 систем скиду для, модулі підсилення зв’язку, два шоломи та два пульти для пілотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для 120 окремої бригади територіальної оборони на Бахмутському напрямку було виготовлено 4 ударних дрони і поставлено комплектуючі для підсилення сигналу (антени, трансмітери, акумулятори додаткові розхідники). Дрони успішно працюють на Донецькому напрямку, зафіксовано влучання і знищення російської бронетехніки та особового складу ворога.

Так, FPV-дроном, який профінансували читачі, вдалось уразити ворожий танк.

Окрім того, профінансований читачами Цензор.НЕТ дрон-камікадзе знищив російську МТЛБ та живу силу ворога.

FPV-дрон також атакував позиції російських військових та скинув гранату від РПГ.

Ми проводимо третій збір на FPV-дрони. Зокрема, 25 дронів уже виготовлено, зарезервовано для нас і, після оплати, відразу будуть відправлені на передову. Паралельно буде виготовлятися нова партія, щоб знищувати ворога безперебійно.

Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів 01

Тож ми просимо вас долучитися до ініціативи і конвертувати свою лють у збільшення кількості мертвих окупантів та знищеної техніки ворога.

Реквізити для донатів:

Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів 03 Моно-банка війського: https://send.monobank.ua/jar/8H8uTBPN7d

Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів 03 ПриватБанк: 4731219611037825

Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення трьох десятків дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу ворога. Долучайтесь до створення третьої партії FPV-дронів 03 PayPal: [email protected]

Пам'ятаймо, що маленьких донатів не буває, бо кожна гривня збільшує кількість "добрих росіян"!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": FPV-дрон, куплений за гроші читачів Цензор.НЕТ, знищує ворожий танк: "Ваш донат долетів куди треба". ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    Респект Цензору, респект цензорятам!
  • Zynoviy Zenon f81d89a7
    Краще інтернет-видання. Кращі інтернет-читачі, окрім ботів, звичайно.
  • Dimon Dimonov 8fec3651
    Там мадяр собирает на 20 тыс. Камикадзе и 200 самолётов усилителей радиосигнала. Мужик знает что делает, я лично ему доверяю больше других. Тем более что он офицер 59 бригады. Посмотрите его канал и давайте собирать. Общая сумма 350 млн. Грн. Уже собрано 60 млн. Прошу поддержать. Да кстати пид_ары уже наладили промышленное производство таких дронов. У нас же яйцевик 17й теребонькает объект своего вожделения свеств проблему на простой народ. Ублюдок. Даже 10 грн поможет.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини