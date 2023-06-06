Україна збирає Радбез ООН і звернеться до Міжнародного кримінального суду щодо вибуху Каховської ГЕС, - Зеленський

Україна наполягає на скликанні засідання Радбезу ООН і має намір звертатися до Міжнародного кримінального суду після підриву Каховської ГЕС,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланняим на Інтерфакс-Україна, про це сказав у вівторок на пресконференції в Києві президент України Володимир Зеленський.

"Ми розмовляли з ЄС, з НАТО, з ОБСЄ, і також скликаємо Раду безпеки в ООН. І також будемо звертатися до представників Міжнародного кримінального суду", - сказав він.

"Дуже хочеться реакції від країн, які приділяють особливу увагу екологічним питанням. Від Азії, Латинської Америки", - додав Зеленський.

"На наш погляд, це злочин. Генеральна прокуратура вже зареєструвала. Класифікація сьогодні - екоцид", - сказав він.

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За його словами, інформація про мінування Каховської ГЕС "була від нашої розвідки, ми потім ділилися цією інформацією з партнерами".

"Міністерство внутрішніх справ готувалося до відповідних речей, і прем'єр розумів, як діятиме. Нам зрозуміло, що буде затоплено від 35 до 38 населених пунктів", - сказав президент.

За його словами, "ми розуміємо, що будуть великі проблеми, вони вже є, і тому ми готувалися щодо підвозу питної води. Будуть великі проблеми з питною водою навіть там, де не затоплено. В усьому регіоні, у Дніпровському регіоні, Запорізькому та Херсонському".

"Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь через тиждень після того, як піде вода", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів термінове засідання РНБО: Доручено провести евакуацію з районів ризику

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.