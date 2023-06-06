ЄС готовий надати необхідну допомогу, - Кулеба і Боррель обговорили підрив росіянами греблі Каховської ГЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у телефонній розмові обговорили наслідки для людей і довкілля підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

Він зазначив: "Я провів розмову з Жозепом Боррелем, щоб повідомити про останню інформацію щодо підриву Каховської ГЕС та які наслідки для людей і довкілля. ЄС готовий надати необхідну допомогу та гуманітарну допомогу для пом'якшення наслідків цієї влаштованої Росією катастрофи", - написав Кулеба у твіттері.

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