Українська прокуратура надає Офісу прокурора МКС усю наявну інформацію щодо підриву дамби Каховської ГЕС, - Костін

Українська прокуратура надає Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) всю наявну інформацію щодо розслідування підриву дамби Каховської ГЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Поінформував прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупаційними військами. Підписав і надіслав документ, яким ми надаємо Офісу прокурора МКС всю наявну офіційну інформацію", - написав Костін

Він наголосив: "Атака на Каховську ГЕС - цивільний об'єкт, що містить небезпечні сили, - є воєнним злочином. Зробимо все, щоб притягнути винних до відповідальності".

Костін запевнив, що Офіс генпрокурора відкритий до співпраці з МКС і готовий надавати всі необхідні докази, які збирають і опрацьовують прокурори, задля встановлення та покарання всіх причетних до цього злочину.

За словами генпрокурора, українська влада евакуює жителів постраждалих районів, тоді як армія РФ продовжує обстрілювати ці населені пункти - мирних людей, які намагаються врятуватися.

"Росію необхідно зупинити. Спільно з міжнародною спільнотою ми притягнемо до відповідальності винуватців цього та інших міжнародних злочинів", - підсумував український генпрокурор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрив Каховської ГЕС: Офіс Генпрокурора розпочав провадження за статтею "екоцид". ФОТО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.