Підрив дамби Каховської ГЕС не вплинув на спроможність України деокупувати наші території, - Зеленський

Президент України 6 червня 2023 року провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.

"Ставка. Доповіді військового командування. Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність – максимальна. Доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС. Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території", - зазначається у повідомленні.

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