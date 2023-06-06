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Підрив дамби Каховської ГЕС не вплинув на спроможність України деокупувати наші території, - Зеленський

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ставка,зеленський
Президент України 6 червня 2023 року провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.

"Ставка. Доповіді військового командування. Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність – максимальна. Доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС. Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території", - зазначається у повідомленні. 

Також читайте: Говорили про захист узбережної інфраструктури, - Зеленський провів виїзне засідання Ставки у Одесі

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Kan Kan 21c2f560
    Скільки горя в країні із-за помилки 2019
  • 5 копійок
  • Микола Мазуренко 4e782f57
    А зняті міни на Чонгарі теж?
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