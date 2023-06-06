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Підрив Каховської ГЕС найбільше зашкодить тимчасово окупованим територіям, - Маляр

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Окупанти прорахувалися, підтоплення від підриву Каховської ГЕС найбільше зашкодить тимчасово окупованим територіям.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Звісно, це цинічно і слів навіть складно добрати, щоб описати звірство, яке вони вчиняють, але натомість вони отримали абсолютно інший ефект. І насправді зашкодили тим людям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. І фактично постраждалі будуть якраз більше ті території, які знаходяться зараз в тимчасовій окупації", - зазначила Маляр.

Вона також зауважила, що ворог переслідував декілька цілей. Зокрема завадити деокупації та відволікти увагу від поразок на Бахмутському напрямку та подій у Бєлгородській області.

Також читайте: Ворог ретельно готувався до підриву Каховської ГЕС, - Маляр

Маляр раніше заявляла, що підрив Каховської ГЕС не вплине на позиції ЗСУ. 

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    И где ее такую откопали? Я думаю подрыв ГЭС больше всего навредит нашим гражданам Украины, проживающим вдоль Днепра в Запорожской и особенно Херсонской областях. Но ей сие неизвестно.
  • володимир омельянов
    Що деокупова ,що окупована Херсонщина все це українська земля ,де назавжди змінится природа ,зникнуть тварини і птахи ,змінится рослиний світ це не менша біда чим спичинила чорнобильська аварія ,рашисти все роблять що б значна частина України були не придатні для проживання.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    упорота
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