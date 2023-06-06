США мають розвіддані, які підтверджують провину Росії в підриві Каховської ГЕС, - NBC

Влада Сполучених Штатів Америки має розвідувальні дані, які підтверджують, що Росія підірвала Каховську гідроелектростанцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

"Уряд США має в своєму розпорядженні розвідувальні дані, які схиляються у бік Росії як винуватця підриву дамби в Україні", - наводить видання слова двох американських чиновників і одного західного чиновника.

При цьому NBC уточнює, що адміністрація президента США Джо Байдена вже працює над тим, щоб розсекретити розвіддані та оприлюднити їх сьогодні, 6 червня.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.