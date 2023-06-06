Підрив Каховської ГЕС може спричинити дисбаланс в енергосистемі, - Міненерго

Підрив Каховської ГЕС позначиться на рівні води на інших українських гідроелектростанціях, це може спричинити дисбаланс в енергосистемі.

Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Міжнародної консультативної ради високого рівня, передає Цензор.НЕТ.

Попри те, що станція після окупації не видавала електроенергії в систему, прорив порушив цілісність усього гідровузла. Тому наразі є ризик, що гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну потужність.

Галущенко додав, що Україна розраховує на підтримку партнерів та збільшення пропускних спроможностей для нарощування імпорту електроенергії до 2 ГВт.

Крім того, підрив вивів з ладу не тільки саму ГЕС, а й об'єкти енергоінфраструктури, які затопило. Йдеться про мережі, генеруючі потужності, лінії електропередачі. Це потребуватиме колосальних ресурсів, і Україна розраховуватиме на підтримку партнерів у цьому питанні.

"Єврокомісарка Кадрі Сімсон зазначила, що європейська сторона готова підтримати Україну у питанні збільшення імпорту електроенергії, а також посилити тиск на росію", – йдеться в повідомленні.

Також міністр енергетики США Дженніфер Ґренгольм своєю чергою наголосила, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримку України на всіх рівнях і готові надати додаткову допомогу у зв’язку з катастрофою на Каховській ГЕС.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.