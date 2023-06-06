НАТО напрацьовує формулу відносин з Україною за прикладом США та Ізраїлю,- Рахманін

Поки тривають активні бойові дії, Україна не зможе стати повноцінним членом НАТО, однак усім сторонам потрібен інший формат відносин. Зараз над ним працюють члени Альянсу і схиляються до прикладу взаємин США та Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив народний депутат "Голосу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"Вкотре заявити, що двері НАТО для України відкриті, але не зараз, НАТО собі дозволити не може. Але так само не може собі дозволити ухвалити рішення щодо членства України в Альянсі", — констатував народний депутат.

За словами Сергія Рахманіна, зараз учасники НАТО шукають формулу, яка би забезпечувала хоча би певні реальні гарантії для України.

"Зокрема, обговорюється варіант формування відносин між Альянсом та Україною на зразок того, як вибудовують свої відносини США та Ізраїль. Йдеться про те, що Сполучені Штати вкладають величезні гроші в безпеку Ізраїля, постачають нові технології, озброєння і певною мірою відповідають за безпеку цієї країни, але не за фізичний захист Ізраїлю в разі виникнення агресії. І наскільки я розумію, США вже дозріли, щоби таку формулу запропонувати. Це повʼязано з тим, що у Вашингтоні збільшується кількість людей, які вважають, що Україні слід допомагати активніше", — підкреслив представник "Голосу".

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