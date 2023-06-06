Росіяни підірвали декілька ставків на території окупованої Запорізької області

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що росіяни підривають ставки на території тимчасово окупованої Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Штефан зазначив: "т.о. Якимівський р-н. В районі н.п. Переможне та Анновка окупаційні війська підірвали плеяду приватних ставищ, попередньо заповнивши по максимуму водою.

Траса на Херсон, поля з насадженнями повністю затоплені, місцеві мешканці збирають рибу у полях.

ПС. Дії ворога не зашкодять наступу Сил оборони".

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