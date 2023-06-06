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Росіяни підірвали декілька ставків на території окупованої Запорізької області

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Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що росіяни підривають ставки на території тимчасово окупованої Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

Штефан зазначив: "т.о. Якимівський р-н. В районі н.п. Переможне та Анновка окупаційні війська підірвали плеяду приватних ставищ, попередньо заповнивши по максимуму водою.

Траса на Херсон, поля з насадженнями повністю затоплені, місцеві мешканці збирають рибу у полях.

ПС. Дії ворога не зашкодять наступу Сил оборони".

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Росіяни підірвали декілька ставків на території окупованої Запорізької області 01

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Mikhail Saveliev e6b0646c
    Все знищують пі*араси, все по завєтам сраліна та гітлера у 1944 році
  • Zynoviy Zenon f81d89a7
    "Дії ворога не зашкодять наступу Сил оборони"
    Дії ворога викликають ще більшу ненависть до нього! Смерть окупантам!
  • Maxim Ak-Murza e4c77af1
    Посевы уничтожены.
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