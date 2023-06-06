РФ намагалася скликати Радбез ООН і звинуватити Україну в підриві Каховської ГЕС, - Кулеба

Росія намагалася першою скликати Радбез ООН через підрив Каховської ГЕС і звинуватити в катастрофі Україну, але їй це не вдалося.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Думаю, той факт, що менш ніж за 24 години нам вдалося скликати засідання Радбезу ООН, а РФ намагалася ставити нам "палиці в колеса" і також почала імітувати, що це нібито Україна зруйнувала дамбу, і теж почала вимагати скликання Радбезу, - той факт, що ми змогли скликати Радбез, свідчить про те, що троє з постійних членів Радбезу ООН: США, Велика Британія, Франція - а це, скажімо так, представники наших основних партнерів - вони на нашому боці, і підтримують нас у цій ситуації", - наголосив Кулеба.

Він додав, що Україна сьогодні задіяла всі наявні механізми для прискорення постачання гуманітарного обладнання для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб подолати наслідки підриву дамби.

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Нагадаємо, Україна наполягає на скликанні засідання Радбезу ООН і має намір звертатися до Міжнародного кримінального суду після підриву Каховської ГЕС