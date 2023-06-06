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РФ намагалася скликати Радбез ООН і звинуватити Україну в підриві Каховської ГЕС, - Кулеба

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кулеба
Росія намагалася першою скликати Радбез ООН через підрив Каховської ГЕС і звинуватити в катастрофі Україну, але їй це не вдалося.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Думаю, той факт, що менш ніж за 24 години нам вдалося скликати засідання Радбезу ООН, а РФ намагалася ставити нам "палиці в колеса" і також почала імітувати, що це нібито Україна зруйнувала дамбу, і теж почала вимагати скликання Радбезу, - той факт, що ми змогли скликати Радбез, свідчить про те, що троє з постійних членів Радбезу ООН: США, Велика Британія, Франція - а це, скажімо так, представники наших основних партнерів - вони на нашому боці, і підтримують нас у цій ситуації", - наголосив Кулеба.

Він додав, що Україна сьогодні задіяла всі наявні механізми для прискорення постачання гуманітарного обладнання для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб подолати наслідки підриву дамби.

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Нагадаємо, Україна наполягає на скликанні засідання Радбезу ООН і має намір звертатися до Міжнародного кримінального суду після підриву Каховської ГЕС

Топ коментарі

  • Ol Ol e5ddacc7
    Та для чого скликати оте 00Н? Усі й так знають що це "зробила Україна". Це ж ЗСУ дамбіла бамбас, знищила Маріуполь, Бучу... Кацапи ж усіх захищають...

    P.S. Для тих хто не розуміє що таке сарказм це - сарказм.
  • rofs


    Это не новая звезда хорора «Сортир весёлого зомби». Это «миссис россия» 2023 года. Реальная победительница, эталон русской женской красы. Злая «рука фотошопа» не трогала её фото. Оно - с конкурсного официального репортажа.
    Маленькая неприятность на конкурсе, конечно стряслась. Никто не предупредил матерого массажиста Юру. Он зашёл в гримёрку. Из полутьмы ему улыбнулась «миссис россия». Трое Юриных детей - сироты.
    Невзоров
  • Alexey Poltorak
    Итить колыхать.
    Напуркуа так пугать на ночь?!!
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