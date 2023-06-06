Радбез ООН збереться на прохання України через підрив Каховської ГЕС, - Кислиця

Рада Безпеки ООН збереться у вівторок на прохання України через підрив РФ дамби Каховської ГЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Рада Безпеки ООН збереться сьогодні на прохання України, надіслане о 8:00 ОАЕ, що головують у Раді Безпеки ООН, для обговорення вибуху дамби Каховської ГЕС у тимчасово окупованій Херсонській області", - написав він.

Кислиця уточнив, що трансляція засідання розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Також читайте: РФ намагалася скликати Радбез ООН і звинуватити Україну в підриві Каховської ГЕС, - Кулеба

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити російський теракт на Каховській гідроелектростанції (Херсонська обл.).

МЗС звернулося до країн G7 та ЄС невідкладно розглянути накладення на РФ нових санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь.

Як наголошується в заяві МЗС України, за підсумками засідання РНБО зранку 6 червня був погоджений запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпека ЗАЕС має передбачати її повну демілітаризацію та деокупацію, - Кислиця в ООН