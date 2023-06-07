У окупантів не вистачає лікарів для лікування поранених солдатів. У Токмак завезли студентів медичних вишів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що у росіян не вистачає лікарів і вони залучають до цієї праці студентів медичних вищих навчальних закладів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на полі бою. У ворога на всіх напрямках, через велику кількість поранених, не вистачає медичного персоналу. Тому противник почав залучати студентів з медичних вузів російської федерації до роботи у прифронтових військових медичних установах різного типу. Зокрема, до Токмака Запорізької області на двадцятиденний термін прибули студенти з медичних вузів російської федерації для проходження медичного стажування в бойових підрозділах", - зазначається у повідомленні.

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