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Хочу відзначити наших Героїв під Бахмутом. Дякую за рух вперед, - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський відзначив просування Сил Оборони під Бахмутом та назвав бригади, які це здійснюють.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

Під час свого вечірнього зведення 6 червня Зеленський зазначив: "Україна поверне все своє. І примусить Росію заплатити за скоєне.

Слава всім нашим людям, які воюють і працюють заради нашої держави й нашого народу!

Окремо, як і вчора, хочу відзначити сьогодні наших героїв на Бахмутському напрямку… Молодці, воїни! 3-тя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам! Дякую за рух уперед!"

Також читайте: Знищення ворога триває, ЗСУ рухаються вперед під Бахмутом, - Сирський

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    Поки ти відзначав воїнів у відосику, в моєму будинку прості люди з невеличкими зарплатами на прохання бійців вкотре закрили збір на якісний (відповідно дорогий) тепловізор, а збирати стає дедалі важче, бо твої покидьки типу Шмигаля роблять усе можливе, аби людям не було за що закривати ці збори. ЗЕкоманді головне, аби добре було олігархам, чиновникам та суддям з їх пенсіями в понад сто тисяч (щоб вони усі повиздихали, тварюки ненажерливі).
  • Старый зольдат
    По этому случаю ордена кошевому, пикалову и кацапу жидкову не вручил? Или вручил на тихоря?
  • Андрій Канцір d3dac695
    Цей наркоман вже з його єрмаками вже весь світ дістав. Всіх, окрім наших 'розумних' виборців. У них дєрьмак - незамінимий менеджер, падляк - розумний чувак (читаємо інтервью 2012 року), обдристович - експерд....
    А то що аони прирікли 100 000 мінімум тільки в Маріуполі - то нічого, бо то 'далеко'. Тепер Каховська ГЕС і триндєц одному з основних напряиків економіки (після металургії звісно), то не ці пі-ри, то тільки ху...ло винен. Так ніби не незрозуміло було до тепер, чи історія не містила тої інформації, чи не говорили їм ушльопкам то 5 років до 2019-го.
    І скажіть хтось, що народ не отримує те на що заслуговує ???
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