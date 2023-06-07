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Війська РФ зацікавлені у підриві Каховської ГЕС, - ISW

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гес,каховська
Баланс доказів, аргументів і риторики вказує на те, що РФ навмисно пошкодила ГЕС.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що аналітики ISW наразі не  готові робити остаточні оцінки про відповідальних за катастрофу на Каховській ГЕС, проте баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу.

"Заяви американських та європейських посадовців загалом узгоджуються з прогнозом ISW від жовтня 2022 року про те, що росіяни мають більший і чіткіший інтерес у затопленні лівого берега Дніпра, попри шкоду для власних підготовлених оборонних позицій.

21 жовтня 2022 року ISW попередньо оцінив, що Україна не зацікавлена у підриві дамби, та вказав, що 80 населених пунктів опиняться під загрозою затоплення. ISW також оцінював, що Росія може використати повінь для розширення Дніпра та ускладнення спроб українського контрнаступу через й без того складну водну перешкоду.

Російські джерела висловлювали сильну та відверту стурбованість з приводу того, що Україна готується форсувати річку та контратакувати на східному березі Херсонської області. Наявні відеозаписи від 6 червня, підтверджені заявами російських воєнкорів, свідчать про те, що повінь змила українські позиції біля берега Дніпра та змусила українські підрозділи евакуюватися під вогнем російської артилерії.

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Звичайно, існує ймовірність, що пошкодження дамби зрештою призвели до її руйнування та затоплення, хоча повідомлення про звуки, схожі на вибухи, не зовсім узгоджуються з таким припущенням.

Наразі ISW не може запропонувати остаточну оцінку щодо відповідальності за інцидент. Але вважає, що баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу", - йдеться у звіті 

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Подрыв ГЭС факт свершившийся и кто это сделал понятно вскм, кроме *********** и им подобных подстилок Параши. У меня другой вопррс, - а что же себе язык в жопу звсунули неменцие зеоеные, Амнисти Интернейшинл, и им подобные конторские? Да и лично ****** Тумблер, пардон, Грета Тумберг молчит и ни гугу. Уд кто кто а она то мгновенно должна была выступить с гневной речтю по этому поводу. Такое впечатоение, ее перестали финансировать, а она деточка практичная и за бесплатно не выступает.
  • Александр Александров 814b8a84
    Досить цю маячню обговорювати. Тут питання про те, чия вина, не стоїть і близько. Кацап-варвар. Крапка.
  • arye z.
    Коли вода вже випливала з підірваної греблі "мер" Н.Каховки Леонтьєв у прямому ефірі РосТВ заявив - "Все це чутки і вигадки, жодних вибухів немає, дамба непошкоджена, вода не витікає".
    Через пару годин, коли вода вже не просто витікала, а ринула широким потоком, він же заявив - "Внаслідок обстрілу українськими "вільхами" ****** пошкоджена і вода витікає назовні".
    На ходу перевзувся.
    Це пряме свідчення того, що в Москві почалася паніка - хотіли зробити одне, а вийшло як завжди, через жопу. Мали план одиночним зарядом зробити в греблі дірку, а воно вибухнуло все.
    А тепер жерте те, що "зварили", і нехай вам повилазить
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