Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 212 030 осіб (+880 за добу), 299 гелікоптерів, 3873 танки, 3640 артсистем,7560 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 7 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 212 030 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,
танків - 3873 (+13) од,
бойових броньованих машин - 7560 (+17) од,
артилерійських систем - 3640 (+37) од,
РСЗВ - 594 (+4) од,
засоби ППО - 352 (+1) од,
літаків - 314 (+1) од,
гелікоптерів - 299 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),
крилаті ракети - 1171 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17) од,
спеціальна техніка - 492 (+3).