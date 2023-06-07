Сили оборони рухаються на флангах на Бахмутському напрямку. Ворог втрачає позиції, - Сирський. ВIДЕО

Сили оборони продовжують рухатися на флангах на Бахмутському напрямку.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом", - зазначив Сирський.

Він також оприлюднив відео роботи 3 ОШБр на зазначеному напрямку.

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Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони рухаються широким фронтом на Бахмутському напрямку, мають успіх та займають панівні висоти. За її словами, угруповання військ "Хортиця" просунулося на декількох напрямках на східному фронті. Просування від 100 до 700 та 200-1600 м.

За даними секретаня РНБО Олексія Данілова, у Бахмуті загинуло майже 23 000 росіян, втрати України в 7,5 раза менші.