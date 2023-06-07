Якщо податківці охреніли - я розберуся, - Зеленський про допомогу бізнесу

Президент Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання щодо тиску на бізнес з боку податкової.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у вівторок, 6 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Представники преси запитали президента про конкретні кроки, які влада робить, щоб підприємці не виїжджали з країни через високі податки та інші перепони.

"Всі деталі мені невідомі. Я більше займаюся сьгодні міжнародною політикою і зброєю, скажу вам відверто. Всі економічні виклики - це дуже важливо для мене. Якщо є питання до податківців і вони охреніли - я розберусь", - відповів президент.

Читайте: Кабмін спростив реєстрацію податкових накладних для бізнесу, – Гетманцев

Він також пообіцяв, що "поставить завтра це питання", не уточнивши при цьому, перед ким саме.

"Якщо щось відбувається не за законом, то давайте будемо розбиратися. Завтра поставлю це питання", - сказав Зеленський.

Також читайте: У країну повернулося звичне ставлення до бізнесу як до "дійної корови", - Федерація роботодавців України

Цензор.НЕТ просить читачів-підприємців розказати про неправомірне блокування податкових накладних, а також про труднощі з їх розблокуванням. Якщо ваш бізнес або компанія, у якій ви працюєте, зіткнулися з цими та іншими проблемами - зв’яжіться з редакцією електронною поштою [email protected]. В темі листа вкажіть "Блокування податкових накладних".

За потреби ми гарантуємо вам анонімність.