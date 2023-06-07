Якщо податківці охреніли - я розберуся, - Зеленський про допомогу бізнесу
Про це він сказав під час спілкування із журналістами у вівторок, 6 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Представники преси запитали президента про конкретні кроки, які влада робить, щоб підприємці не виїжджали з країни через високі податки та інші перепони.
"Всі деталі мені невідомі. Я більше займаюся сьгодні міжнародною політикою і зброєю, скажу вам відверто. Всі економічні виклики - це дуже важливо для мене. Якщо є питання до податківців і вони охреніли - я розберусь", - відповів президент.
Він також пообіцяв, що "поставить завтра це питання", не уточнивши при цьому, перед ким саме.
"Якщо щось відбувається не за законом, то давайте будемо розбиратися. Завтра поставлю це питання", - сказав Зеленський.
Цензор.НЕТ просить читачів-підприємців розказати про неправомірне блокування податкових накладних, а також про труднощі з їх розблокуванням. Якщо ваш бізнес або компанія, у якій ви працюєте, зіткнулися з цими та іншими проблемами - зв’яжіться з редакцією електронною поштою [email protected]. В темі листа вкажіть "Блокування податкових накладних".
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