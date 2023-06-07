Росіянку Колбаснікову оштрафували в Німеччині на 900 євро за виправдання злочинів РФ

Окружний суд Кельна засудив росіянку Олену Колбаснікову та зобов’язав її виплатити штраф у розмірі 900 євро за статтею про виправдання злочинів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Раніше росіянка виправдовувала вторгнення РФ до України. Зокрема вона заявила, що Росія "не агресор, а допомагає закінчити війну в Україні".

28 березня прокуратура Німеччини провела обшук у її будинку. Відомство шукало у Кельні докази порушення санкцій та схвалення злочинів. Ковбаснікова також неодноразово організовувала у Німеччині акції на підтримку окупаційних військ РФ.

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Крім того, Колбаснікова та її партнер Макс Шлунд збирали кошти на купівлю обладнання російським військовим. На них було придбано портативні рації, навушники та телефони. Санкції Євросоюзу забороняють постачання та фінансування закупівель певних товарів для російських військових. За порушення санкцій Колбасніковій загрожує до п'яти років позбавлення волі.