На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.
За даними МОЗ, хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ - можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом.
На місяцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та відбирають проби води з водойм та криниць тощо.
Щоб знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, слід дотримуватися таких правил:
- Пийте тільки бутильовану або привізну воду.
- Воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі - більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.
- Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!
- Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).
- Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).
- Ретельно мийте руки з милом.
- Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.
"У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм", - йдеться у повідомленні.
В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.
"У разі якщо ви відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування - негайно звертайтеся до лікаря", - резюмують у МОЗі.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.