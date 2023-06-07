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Дамба Каховської ГЕС продовжує руйнуватися, це може спричинити додаткові повені, - розвідка Великої Британії

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гес,підтовлення
Протягом наступних кількох днів через руйнування дамби Каховської ГЕС можуть бути нові повені.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Каховська ГЕС, контрольована Росією, частково була зруйнована близько 3 години ранку 6 червня 2023 року. До 12:00 вся східна частина греблі та велика частина гідро- та інженерної інфраструктури були знесені.

При цьому рівень води в Каховському водосховищі перед обваленням був рекордно високим, що призвело до затоплення території нижче особливо великого обсягу води", - йдеться у звіті.

Зазначається, що Запорізька АЕС, розташована за 120 км від греблі, навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами безпеки через падіння рівня води у водосховищі.

"Структура греблі, ймовірно, ще більше погіршиться протягом наступних кількох днів, що призведе до нових повеней", - зазначають у Міноборони Британії.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

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Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Маркиз
    https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎06.‎06.‎2023
    Удари російської артилерії по гілці аміакопроводу "Тольятті-Одеса" перервало технічне заповнення аміаком труби, що повинно було передувати прихованому початку його транзиту через територію України. Майже тисяча тонн аміаку в повітрі і цікаве питання "Хто лобіював цю незаконну аферу і хто буде за це відповідати?" Остання частина питання в умовах корупційного режиму Зеленського і К - чисто риторична
  • Маркиз
    https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
    https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎07.‎06.‎2023

    Що ще потрібно знати, щоб зрозуміти, що Україною править організована злочинна група ?

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    Розслідування смерті депутата Полякова, який розказав що «слугам» роздавали гроші в туалеті Верховної ради, ігнорувало всі докази, результати токсикологічної експертизи і закрито.

    Після показного вереску, заклинання до міжнародного співтовариства, вимог скликання Рад безпеки всіх рівнів з приводу підриву Росією Каховської ГЕС, дуже характерна ознака - відсутність офіційного кримінального розслідування факту тероризму, чим власне і є підрив ГЕС.
  • Vasily Androshchook
    На прохання польського короля Зігмунда на Москву рушив український гетьман Петро Сагайдачний. Він повів біля 20 тисяч запорожців. Ще в 1607 р. була проведена розвідка ворожої території з допомогою купців, козаків і кобзарів. У травні 1618 р. чотирьохтисячний козацький загін спустошив околиці Калуги. У першій половині червня рушило військо Сагайдачного. 29 червня воно здобуло сильно укріплену фортецю Ливни. Потім, після кількаденної облоги козаки оволоділи містом-фортецею Єлець, знищили гарнізон, забрали багато полонених, в числі яких було царське посольство до Криму на чолі з Степаном Хрущовим. Десять днів тривала облога міста Михайлова. Оволодівши Касимовим, козаки здобули місто Каширу над Окою. 2 вересня Сагайдачний отримав листа від Владислава з проханням прискорити наступ, і 6 вересня запорожці почали переправлятися через Оку. Під Москвою опір українському війську вчинили російські сили на чолі з воєводою Бутурліним, але були розгромлені. Сагайдачний, наділений надзвичайною фізичною силою, ударом бойової булави звалив Бутурліна на землю разом з конем. 8 жовтня під Москвою, біля Тушина, українці об'єднались з військом Владислава. Похід тривав близько трьох місяців, через ріки, ліси і бездоріжжя козацьке військо подолало майже тисячу кілометрів. Якуб Собєський, батько майбутнього польського короля Яна Собєського, писав у своїй книзі: "Конашевич проніс переможні хоругви свої по безмежних просторах, спустошив огнем і мечем неприятельські землі, обернувши в руїни міста Єлець, Шацьк, Ливни, Калугу. Розніс страх свого імені у всій Московії.
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