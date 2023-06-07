Росіяни повідомляють про атаку безпілотника під Курськом: поранено робітника, два села - без світла
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Влада Курської області повідомляє про нібито атаку на електричну підстанцію в селі Попово-Лежачі Курської області.
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.
Він заявив, що ЗСУ нібито скинули два вибухові пристрої на електричну підстанцію в селі Попово-Лежачі Курської області. Через це в цьому селі, а також у Тьоткіно немає світла.
Старовойт також розповів, що під час відновлення електропостачання один із робітників отримав осколкові поранення. Він перебуває у лікарні.