Росіяни повідомляють про атаку безпілотника під Курськом: поранено робітника, два села - без світла

Влада Курської області повідомляє про нібито атаку на електричну підстанцію в селі Попово-Лежачі Курської області.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що ЗСУ нібито скинули два вибухові пристрої на електричну підстанцію в селі Попово-Лежачі Курської області. Через це в цьому селі, а також у Тьоткіно немає світла.

Старовойт також розповів, що під час відновлення електропостачання один із робітників отримав осколкові поранення. Він перебуває у лікарні.

Дивіться: Нічні вибухи у російському Курську: "#бать! Снова прилетело! Мама, я боюсь! Может уезжать пора!?". ВIДЕО