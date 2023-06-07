Дрони, які збили у Москві, були спрямовані на будинки російських розвідників, - NBC News

30 травня вранці внаслідок атаки БПЛА на Москву в кількох будівлях були зафіксовані пошкодження. У цих будинках, імовірно, живуть, офіцери розвідки РФ.

Про це із посиланням на високопосадовця США та співробітника Конгресу повідомляє телеканал NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Удари безпілотників були спрямовані на те, що вважається московськими резиденціями офіцерів російської розвідки. За даними компанії Strider Technologies, щонайменше один з житлових будинків, які постраждали від ударів безпілотників, пов'язаний зі службою зовнішньої розвідки Росії", - йдеться в повідомленні.

Водночас невідомо, чи було пошкоджено квартиру будь-кого з офіцерів розвідки або поранено її співробітників.

"Це не був випадковий напад на багате передмістя. Цей удар потрапляє в саме серце елементів психологічної війни в російсько-українському конфлікті, яка вперше досягає московських кварталів", - сказав Ерік Левеск, операційний директор і співзасновник Strider Technologies.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін намагається применшити значення атаки дронів на Москву, - ISW

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці 30 травня безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.

У Міноборони РФ заявили про атаку 8 БПЛА.