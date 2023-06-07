Дрони, які збили у Москві, були спрямовані на будинки російських розвідників, - NBC News
Про це із посиланням на високопосадовця США та співробітника Конгресу повідомляє телеканал NBC News, інформує Цензор.НЕТ.
"Удари безпілотників були спрямовані на те, що вважається московськими резиденціями офіцерів російської розвідки. За даними компанії Strider Technologies, щонайменше один з житлових будинків, які постраждали від ударів безпілотників, пов'язаний зі службою зовнішньої розвідки Росії", - йдеться в повідомленні.
Водночас невідомо, чи було пошкоджено квартиру будь-кого з офіцерів розвідки або поранено її співробітників.
"Це не був випадковий напад на багате передмістя. Цей удар потрапляє в саме серце елементів психологічної війни в російсько-українському конфлікті, яка вперше досягає московських кварталів", - сказав Ерік Левеск, операційний директор і співзасновник Strider Technologies.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці 30 травня безпілотники атакували Москву. ЗМІ зазначили, що у Підмосков'ї збили понад 10 БПЛА.
У Міноборони РФ заявили про атаку 8 БПЛА.