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Військові дії активізувалися. ЗСУ готові до наступу, але війна - це надовго, - генерал Міллі

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марк,міллі
Україна готова до наступу, але війна затягнеться ще надовго.

Про це очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив в інтерв'ю агентству Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На окупованих Росією українських територіях є певна активність, і бої трохи активізувалися", - сказав він.

Міллі вважає, що захисники України готові до контрнаступу.

"За нашими оцінками, українська армія добре готова до будь-чого, що робитиме - вони самі обирають, контратакувати чи оборонятися. Воин добре підготовлені", - наголосив Міллі.

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Він зазначив, що у будь-якій великій війні будуть дні активності та затишшя.

"Як під час битви за Нормандію та будь-якої іншої великої битви, війна - це поступки та здобутки. Будуть дні, коли ми будемо бачити багато активності, і будуть дні, коли її буде дуже мало. Будуть наступальні дії та оборонні. Тож це буде бій уперед і назад протягом значного періоду часу", - вважає Міллі.

Воєначальник наголосив, що навчання та озброєння від союзників підготували Україну до контратаки.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Олег Каз
    Війна швидко не закінчиться, це так..
    Але перейде на територію рашистів...
    І за Каховку відповість рубльовка...
  • Maksim Perepelitca
    але війна затягнеться ще надовго. Джерело:
    Війна затягнеться рівно на стільки , наскільки затягнеться передача ЗСУ потрібної для перемоги зброї .
    Якщо Захід хоче швидшого припинення війни , він повинен перестати чухати потилицю і надати ЗСУ все що вони просять , ф 16 , АТАCMS , Абрамси та ін. , і якнайшвидше .
  • Підлога Маккартні
    И разве это жизнь? Тратить время ждать чуда? Я лично не уверен. А зеленая ******* и дальше будет красть. Можно сколько угодно быть патриотом и любить страну, но в нынешней ситуации каждый должен решать сам что ему делать и его свободу не имеют права ограничивать
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