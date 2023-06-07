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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу (оновлено)

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Вдень 7 червня у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Станом на 12.03 пішли відбої тривоги по регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог. 

Спершу тривогу оголосили у столиці, а далі вона стрімко стала поширюватися на інші регіони.

Наразі карта тривог виглядає так:

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу 01

З чим пов'язано оголошення тривоги - наразі не зазначається.

Станом на 11.44 вся Україна "почервоніла". 

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Автор: Ірина Дашківська

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