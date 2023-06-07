В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу (оновлено)
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Вдень 7 червня у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Станом на 12.03 пішли відбої тривоги по регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Спершу тривогу оголосили у столиці, а далі вона стрімко стала поширюватися на інші регіони.
Наразі карта тривог виглядає так:
З чим пов'язано оголошення тривоги - наразі не зазначається.
Станом на 11.44 вся Україна "почервоніла".
Моніторингові канали повідомляють про зліт літака МіГ-31К ВКС РФ з аеродрому "Саваслейка", який є носієм ракети Х-47м2 "Кинджал".