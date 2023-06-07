Китай "стурбований" підривом Каховської ГЕС. Натякнув на чиюсь "вигоду"
Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН. Слова Чжана цитує китайська державна інформагенція Сіньхуа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, Пекін "серйозно стурбований" гуманітарними, економічними та екологічними наслідками підриву гідроелектростанції.
"Закликаємо всі сторони конфлікту дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права і робити все можливе для захисту цивільних осіб та цивільної інфраструктури", - сказав Чжан.
Він згадав загрозу для Запорізької атомної електростанції та заявив, що у разі ядерної катастрофи ніхто не може залишитися застрахованим.
"Жодна зі сторін, особливо країни з великим впливом, не повинні розпалювати вогонь і ескалювати напруженість, а тим більше намагатися отримати вигоду з криз, що розширюються, для просування свого власного стратегічного порядку денного", - зазначив дипломат.