Бахмут узяв на себе функцію магніту у війні, туди спрямовується найкраще озброєння, - Зеленський про підготовку укріплень. ВIДЕО

Бахмут узяв на себе функцію магніту у війні, туди спрямовується найкраще озброєння.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки Ольги Кириленко про неналежну підготовки укріплень у Бахмуті та поблизу нього, на що нарікали військові під час роботи журналістів на сході, інформує Цензор.НЕТ.

"Не хочу говорити про деталі, але все найкраще, усе новітнє люди отримали на цьому напрямку. Найкращі системи, найкращу артилерію, усе найкраще. Я думаю, це був найпотужніший захист, який тільки можна було спланувати" - відповів президент.

Кириленко нагадала, що ротний з 3-ї ОШБр на позивний Фока розповів, що в Бахмуті, який отримав медійний статус "міста-фортеці", та за Бахмутом у бік Часового Яру не було підготовлено належних укріплень для ведення бойових дій.

"Я б повірив, що Бахмут - це фортеця, якби цю фортецю будували", - заявив Фока.

"21 тисяча "вагнерівців" знищена в Бахмуті, 60 тисяч поранено, тобто втрат - 81 тисяч "вагнерівців". Чи там серйозний захист? Чи там потужні люди, потужні командири? Тим паче, ми розуміємо, скільки в нас було втрат. На жаль, у нас були втрати. Але це неможливо порівняти навіть... Усі розуміли, що Бахмут буде тримати… Ви розумієте, що питання про сотні тисяч людей? Не про тисячі, не про десятки, а про сотні тисяч. Цей напрямок - це просто велика-велика кількість військових. Якщо би там не було нікого, це було б можливим?", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що вважає "парканом" не стіну й бетон, а людей і зброю. За його словами, на Бахмутський напрямок направляли крилаті ракети Storm Shadow, високоточні снаряди Excalibur, французькі самохідні гаубиці CAESAR, артилерію 155-го калібру, РЗСВ Himars.

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"Там же ж зруйновані будівлі… Як ви хочете укріпити п’ятиповерхову будівлю, коли туди прилітає 122-ий, 152-ий? 50 тисяч снарядів у день - що таке укріплення міста? Що можна зробити з будівлею, у яку постійно летить артилерія? Треба людей виводити з цієї будівлі. Не укріплювати її, а виводити. Щоб не втратити людей. Укріплюються входи в місто - так, але це інші речі. Бахмут не готували до повномасштабної війни, Бахмут - це одне містечко, але там зустрілися такі сили… І зрозуміло, що Бахмут візьме на себе функцію магніта - у цьому вся історія", - резюмував глава держави.