Україна готова розглянути звернення цивільних про евакуацію з Бєлгородської області, - ГУР МО

Україна готова розглянути звернення про евакуацію з Бєлгородщини цивільного населення, заявив в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ГУР МО.

"Бойові дії тривають. Декілька населених пунктів окупаційна рашистська влада фактично залишила без контролю, намагаючись лише встановити вогневий контроль, а це означає завдання ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню по об’єктах власної цивільної інфраструктури і місцевих мешканців", - розповів представник ГУР МО України.

За словами Юсова, бійці "РДК" та Легіону "Свобода Росії" фактично виконують функцію озброєної самооборони на території Бєлгородщини, де вони захищають власних співвітчизників від злочинного кремлівського режиму.

"Підтримка повстанців серед місцевого населення зростає. Це стосується як охочих пристати до збройної боротьби проти Путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист", - зазначив представник воєнної розвідки, додавши, що Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних з Бєлгородщини, якщо такі надходитимуть.

Юсов відзначив, що кількість повстанців, які борються проти путінського режиму, зростає, а географія їхніх дій розширюється.

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"Так звана "російська федерація" на сьогодні ― це неспроможна держава, на території якої безліч конфліктів. Центральна влада - неадекватна, і події на Бєлгородщині абсолютно це демонструють. Все, що бодай трохи боєздатне, зосереджене на українських територіях, а на території Росії ― безлад, хаос, анархія і безвладдя. Це означає, що такі конфлікти можуть ширитись та набирати масштабів у різних куточках країни, яка називається РФ, в тому числі й в столичному регіоні", - підсумував Юсов.