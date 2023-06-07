"Я для себе знаю", - Зеленський про встановлення винних у здачі Півдня та захопленні Каховської ГЕС. ВIДЕО

Наразі слідство ще не встановило, хто здав південь України. Розслідуванням цієї кримінальної справи займається ДБР та СБУ.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив, відповідаючи на запитання журналістів стосовно здачі Півдня, інформує Цензор.НЕТ.

"Несе відповідальність той, хто, завдяки кримінальній справі буде встановлено, що він, вони несуть відповідальність. Кримінальна справа така є, ДБР та СБУ цим займаються. Ми ж з вами дорослі люди, розуміємо, якщо з якогось містечка хтось кудись іде, то ідуть усі. Хтось, хто не вийшов, або в полоні, або загинув. Треба дивитися, хто вийшов і які накази вони отримали", - зазначив Зеленський.

"Я для себе знаю, мені здається, я розумію", - додав глава держави, відповідаючи на уточнювальне запитання.

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