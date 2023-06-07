Зеленський про підрив Каховської ГЕС: Окупанти провалили евакуацію на лівому березі, звертатимемось до міжнародних організацій

Ситуація з Каховською ГЕС була темою номер один на сьогоднішньому ранковому селекторі.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, доповідав новопризначений керівник штабу з подолання наслідків міністр Клименко. Він уже на місці.

"Евакуація людей. Термінове забезпечення питною водою та довготривалі рішення для населених пунктів, які живилися з водосховища. Оцінка збитків та екологічної шкоди. Евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Будемо звертатися до міжнародних організацій. Окрім того, сьогодні, як і щодня, зведення з фронту. Дані розвідки. Забезпечення технікою та боєприпасами", - зазначив президент.

"Проміжні підсумки інспекції бомбосховищ. На жаль, невтішні", - додав він.

Раніше у мережі опублікований відеозапис, на якому дві жінки на даху будинку в затоплених Олешках, просять про допомогу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

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Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.