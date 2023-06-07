Вибух зсередини - найімовірніша причина руйнування ГЕС, - New York Times
Такого висновку видання The New York Times дійшло, поговоривши з експертами, повідомляє Цензор.НЕТ.
Руйнування конструкції ГЕС або атака зовні є, на думку спеціалістів, набагато менш імовірними причинами руйнування дамби.
Експерти пояснили, що найбільшу шкоду дамбі міг би завдати вибух в замкнутому просторі - тоді вся енергія вибухівки була би спрямована на її конструкції. Навіть в такому разі для того, щоб підірвати дамбу, знадобилися б сотні фунтів вибухівки.
Зовнішня детонація, спричинена бомбою чи ракетою, спрямувала би на руйнування лише незначну частину своєї сили. Для досягнення такого ж самого ефекту знадобилося би в декілька разів більше вибухівки, зауважує NYT.
"Ви обмежені тим, скільки вибухівки може нести боєголовка. Навіть цілеспраямований удар може не зруйнувати дамбу, адже для цього потрібна велика кількість енергії", - каже професор інженерії і експерт з вибухових речовин в Університеті Іллінойсу Нік Глумак.
NYT критично ставиться до версії, згідно з якої дамба могла впасти, не витримавши потоку воду після отриманих раніше пошкоджень.
"Дамби інколи руйнуються, це абсолютно можливо. Але коли я подивився на цей випадок, то сказав собі: Боже, а от це виглядає підозріло", - цитує видання слова слова професора інженерії в Університеті Меріленда і члена Національної академії інженерії Грегорі Б. Бехера.
Також видання наводить слова місцевих мешканців, які кажуть, що чули гучний вибух близько 2:50 ночі, коли дамба почала руйнуватися. І наголошує: фотографії та відеозаписи показують, що Каховська дамба була прорвана спочатку посередині, поруч з електростанцією, що примикає до берега, який перебуває під контролем Росії. Обидва кінці дамби спочатку здавалися неушкодженими, хоча протягом дня все більша частина дамби руйнувалася.
Навіть через пошкоджені раніше шлюзові затвори та високий рівень води, як підкреслює NYT, не очікувалося, що таку велику дамбу може розірвати на частини.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.