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Перевірено 73% укриттів у Києві. Більшість залишається без вільного доступу, - Камишін

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укриття
У Києві перевірили близько 73% укриттів та бомбосховищ. 35% від перевірених не придатні для експлуатації. Більшість з них залишаються без вільного доступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна в Telegram.

"Підбили результати роботи комісії з перевірки укриттів Києва за вчорашній день. Доповів Президенту проміжні результати на селекторі. Перевірено 3,382 об’єкти, що становить 73% від загального фонду укриттів Києва", - ідеться в повідомленні.

Міністр зазначив, що абсолютна більшість укриттів залишаються без вільного доступу.

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"Щодо стану укриттів. 35% від перевірених не придатні для експлуатації, 65% технічно придатні", - зауважив Камишін.

На думку міністра, загалом результати ревізії поки невтішні.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • 5 копійок
    73% сакральне число.
  • Stanislav Bryzhyk
    Цікаво, цілий міністр по укриттям бігає. Шось мені це нагадує, отой демотиватор, де макаки кругом тачки бігають, червоні дупи чешуть, а потім такі "а давайтє манатіку мєдаль дадім?".
    Міністр, ти таке зелене чмо, що навіть не смішно. Бімбосховища - це "стратегічні галузі"? Ну, якщо стратегічна мета - ******** і попиляти 1,2 млрд грн київського бюджету, то все стає зрозумілим... довбойоби, кончені довбойоби...
  • vadym sestritsyn
    нахера такое министерство где министр черти чем занимается!!??
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