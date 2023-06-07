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Польські фермери заблокували рух вантажівок з України через пункт пропуску "Шегині"

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черга,вантажівки
7 червня перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропуск легковиків, автобусів, а також вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ закликали обрати інші шляхи до Польщі, поки пропускові операції через пункт пропуску "Шегині" не відновлені.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Tychus Findlay
    Враховуючи кількість польської продукції на українському ринку, скажу, що і в Україні польські фермери добряче "харчуються".
  • Grigorij Art
    Кому будут продавать свою продукцию польские фермеры, если их грузовики будут блокировать немецкие фермеры?)
  • Super Gut
    Польські молочники поставляють 10% власної дотаційної із бюджету ЄС продукції в Україну знищуючи нашого виробника. Давайте закриємо польським аграріям і молочникам ринок, як це вони зробили для наших агровиробників. Тим сами врятуємо власну промисловість.
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