Польські фермери заблокували рух вантажівок з України через пункт пропуску "Шегині"
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7 червня перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
"Пропуск легковиків, автобусів, а також вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
У ДПСУ закликали обрати інші шляхи до Польщі, поки пропускові операції через пункт пропуску "Шегині" не відновлені.