Польські фермери заблокували рух вантажівок з України через пункт пропуску "Шегині"

7 червня перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропуск легковиків, автобусів, а також вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ закликали обрати інші шляхи до Польщі, поки пропускові операції через пункт пропуску "Шегині" не відновлені.

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