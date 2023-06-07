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Чиновниця в Росії кинула у військкомат три "коктейлі Молотова", - росЗМІ

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молотова,коктейль
У російському місті Володимир місцева чиновниця в камуфляжі кинула в будівлю військкомату три "коктейлі Молотова".

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними 55-річна Жанна Романова вбралася в камуфляж, під’їхала до військового комісаріату Ленінського району та кинула в нього три пляшки із легкозаймистою рідиною.

Поліцейські, які охороняють військкомат, загасили вогонь та затримали жінку. Виявилося, що це - начальниця відділу фінансування місцевого Міністерства архітектури й будівництва.

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У чиновниці вилучили п’ятилітрову каністру та ганчірки. Російский телеграм-канал пише, що "мотив жінки поки невідомий".

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Громадянська війна розростається.
  • vas v
    мабуть у неї хтось здох на війні, але то таке...
  • Pan Kotskyi
    Там у них все коріння давно засохло.
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