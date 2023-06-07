Чиновниця в Росії кинула у військкомат три "коктейлі Молотова", - росЗМІ
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У російському місті Володимир місцева чиновниця в камуфляжі кинула в будівлю військкомату три "коктейлі Молотова".
Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними 55-річна Жанна Романова вбралася в камуфляж, під’їхала до військового комісаріату Ленінського району та кинула в нього три пляшки із легкозаймистою рідиною.
Поліцейські, які охороняють військкомат, загасили вогонь та затримали жінку. Виявилося, що це - начальниця відділу фінансування місцевого Міністерства архітектури й будівництва.
У чиновниці вилучили п’ятилітрову каністру та ганчірки. Російский телеграм-канал пише, що "мотив жінки поки невідомий".