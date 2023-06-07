Низка чиновників відвідує столичні ресторани у комендантську годину, серед них - директор департаменту КМДА Никоряк та заступник генпрокурора Мустеца. Кличко вже відреагував

Нещодавно "Українська правда" отримала інформацію про те, що деякі столичні заклади преміумкласу працюють у комендантську годину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За словами джерел, робота ресторанів не припиняється навіть під час останнього місяця постійних обстрілів Києва. Поки столична влада перевіряє укриття, журналісти вирішили витратити ніч з суботи 3-го червня на неділю 4-го для того, щоб перевірити столичні ресторани.

Як виявилося, заклади не просто працюють уночі, а їх навіть відвідують забудовники, правоохоронці та київські чиновники.

У комендантську годину "Українській правді" вдалося зафільмувати у Києві два закладати, які працюють - Біаріц та Frou Frou.

Зокрема, чиновник КМДА Олександр Никоряк, який опікується культурною спадщиною в столиці разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном відвідував ресторан Біаріц у комендантську годину та повітряну тривогу.Також Никоряк використовував для пересування столицею вночі кортеж Мхітаряна.







Столичний чиновник покинув заклад о 2 годині ночі.

У закладах ззовні відсутнє освітлення, крім того Біаріц запускав гостей не з центрального входу. О 3 ночі до ресторану під'їхали правоохоронці, але оскільки не було людей та шуму вони швидко покинули околиці.

Опівночі журналісти також помітила заступника Генпрокурора Ігоря Мустецу, який покидав ресторан Frou Frou.

Тим часом, мер Києва Віталій Кличко вже відреагував на сюжет.

"За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність. Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву. А до правоохоронних органів звертаюся ще раз щодо контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за їх роботу в комендантську годину", - написав він у телеграм-каналі.