Клименко про обстановку на Херсонщині: підтоплено 29 населених пунктів. За ніч вода в Херсоні піднялась на 1 метр

Проведено вже декілька робочих нарад за участі віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, заступника керівника Офісу Президента Олексія Кулеби та очільників військових адміністрацій, місцевої влад.

Про це глава МВС Ігор Клименко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рятувальні служби, поліція, волонтери цілодобово евакуюють людей із затоплених міст та сіл регіону.

"Всього фактично підтоплено 29 населених пунктів, із них 19 - на підконтрольній Україні території, а 10 - під тимчасовою окупацією. Евакуйовано понад 1560 людей. За ніч вода в Херсоні піднялась на 1 метр, очікується, що вона продовжить прибувати і впродовж дня", - інформує Клименко.

У регіоні працюють майже 1600 рятувальників та поліцейських і близько 300 одиниць спецтехніки. В разі необхідності буде збільшена кількість пунктів надання допомоги.

"Доручив провести роботу щодо оцінки екологічної загрози. Маємо розуміти, що зі сміттєзвалищами, із кладовищами, складами добрив, із мінною безпекою. І зробити все, щоби наші люди відчували, що є влада і є допомога", - додає він.

Заслухали також доповіді очільників Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької обласних військових адміністрацій щодо прокладання водогонів, облаштування свердловин та уникнення дефіциту питної води.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

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Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.