Окупанти будують укріплення біля Криму та готуються до просування з боку наших військ, - Міноборони

Російські загарбники поблизу Кримського півострова зводять бетонні укріплення за спинами своєї першої лінії оборони, кидаючи на смерть своїх військових.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зараз спостерігаємо, що вони здійснюють укріплення бетонними конструкціями, і вони це роблять фактично по території, наближеній до самого Кримського півострова, яка фактично тимчасово окупована. І роблять вони це в глибині від крайньої лінії, де знаходяться їхні війська. Це говорить про те, що вони, очевидно, готуються до того, що буде просування з боку наших військ, і вони вже зараз поставили на смерть першу лінію вояків. Тому що вони укріплення роблять за їхніми спинами. Тобто, вони не тільки цивільних своїх не шкодують, а фактично не захищають і військових", - сказала Маляр.

Вона зазначила, що таке ставлення російського керівництва спонукає багатьох окупантів здаватися у полон, оскільки вони розуміють, що РФ їх перемелює як гарматне м'ясо.

"Якщо укріплення ставлять не перед ними, а за ними, це говорить, що їх умовно поховали вже", - сказала Маляр.

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