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Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну

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Верхня палата парламенту Швейцарії схвалила поправку, яка дасть змогу реекспортувати зброю в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Країнам, які купують швейцарську військову техніку, має бути дозволено на певних умовах реекспортувати її в країни, залучені в збройні конфлікти", - повідомили в пресслужбі швейцарського парламенту.

"За" проголосували 22 парламентарі, "проти" - 17, ще четверо утрималися.

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Згідно з поправкою, країни-покупці швейцарської зброї все одно повинні будуть підписати декларацію про заборону реекспорту, однак її термін може бути обмежений до 5 років. Реекспорт буде можливий лише для країн призначення, які не порушують права людини і не використовують зброю проти цивільного населення.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Нарешті!
  • Lipnitskyy Uriy
    Швейцарія, це країна піявка. З удаванним нейтралитетом. Крадучи і користуючись чужими грошима і немаючи своїх, робити вигляд ******** миротворців. Навітьгірші чим Угорщина. Ті хоть у лице говорять...
  • Олег Мандрівник 74f5378c
    Вот это парламент - 43 депутата. Нахрена нам 450?
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